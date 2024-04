Juve, uscite in quota: Rabiot e lo shock Inter, Chiesa e Bremer ecco dove

In lavagna è sempre tempo di calciomercato , specie per squadre come la Juventus che hanno la necessità di rinforzarsi e pianificare il futuro prestando massima attenzione ai minimi dettagli. I bookie intercettano le esigenze della Vecchia Signora , aprendo il gioco sui possibili acquisti per la prossima stagione. Ma attenzione, anche alla voce " Uscite " la lavagna trabocca di opzioni. Vediamole nel dettaglio.

Rabiot all'Inter? Quanto vale per i bookmaker. E Chiesa...

In campo non sta rendendo ai suoi livelli e il suo futuro è tutto da scrivere. Adrien Rabiot andrà in scadenza tra un paio di mesi e sul tavolo, oltre al rinnovo con la Juve, ci sono anche altre opzioni che fanno rima con addio. Una pista possibile per i bookmaker porta all'Inter, destinazione quotata a 6. Se non è uno shock per il popolo bianconero poco ci manca...

Sulla lista dei possibili partenti i bookie piazzano due difensori bianconeri, Alex Sandro e Bremer. Nelle previsioni degli operatori è più probabile che a cambiare aria sia il numero 3 bianconero, dato a quota 5 come prossimo acquisto del Manchester United. Stessa destinazione ma quota sensibilmente più alta per Alex Sandro, dato a 12 come promesso sposo dei Red Devils.

Fra i "nominati" dei bookie c'è anche Cambiaso ma, alla luce dell'offerta prevista, sembra poco probabile immaginarlo un nuovo "Galactico": Cambiaso al Real Madrid, infatti, paga 16 volte la posta!

Alla Juve nessun intoccabile, compreso Federico Chiesa, che potrebbe non essere più al centro del villaggio bianconero. I bookie prendono in considerazione un eventuale approdo dell'esterno d'attacco juventino al Psg. Le sirene del Paris al momento squillano a 9 volte la scommessa.