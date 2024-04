Championship, pronostico Leicester-Southampton: l'analisi del match

Riflettori puntati sul " King Power Stadium " per il recupero della 38ª giornata di Championship tra il Leicester e il Southampton . Le " Foxes " si trovano al primo posto della classifica con 91 punti e se dovessero mantenere la posizione veranno promosse al termine della stagione in Premier League . Differente il discorso legato ai " Saints " che attualmente occupano il quarto posto a quota 84. La squadra di Russel Martin sogna il secondo posto per cercare di evitare i playoff promozione.

Il Leicester in casa è reduce da 3 vittorie consecutive nelle quali ha però sempre subito esattamente un gol, le "Foxes" prima del doppio successo per 2-1 ottenuto contro West Brom e Birmingham avevano battuto per 3-1 il Norwich. La squadra di Enzo Maresca complessivamente al "King Power Stadium" ha fatto registrare 16 successi, 1 pareggio e 4 sconfitte.

Southampton temibile in trasferta, con 31 reti realizzate i "Saints" fuori casa viaggiano a una media di 1,47 reti segnate a partita.

Gara ricca di reti



Per le quote è il Leicester a partire con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna a circa 2.05 mentre la doppia chance X2 si gioca mediamente a 1.70. Il Goal al triplice fischio dell'arbitro è proposto su Cplay a 1.46, su Snai a 1.43 e su Goldbet a 1.45.