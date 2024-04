Arsenal-Chelsea, Gunners favoriti ma occhio all'attacco dei Blues

Midweek dedicato ai recuperi di Premier League, martedì è in programma il derby Arsenal-Chelsea. La squadra di Arteta è tornata a vincere contro i Wolves (2-0 esterno) tornando provvisoriamente in vetta alla classifica. Il Chelsea nel weekend è stato sconfitto dal Manchester City in semifinale di Fa Cup, vedendo così sfumare il grande obiettivo di questo finale di stagione.

Derby da Goal? Le quote...

I Blues proveranno a risalire dal nono posto in classifica sfruttando i recuperi ma è chiaro che la spinta delle motivazioni è nettamente più forte per l'Arsenal, che si sta giocando il titolo con Liverpool e City.

I Gunners hanno fatto registrare il No Goal in ben 8 delle ultime 10 partite giocate. Di contro, il Chelsea viene da due No Goal mentre nelle precedenti 7 gare erano sempre usciti Goal e Over 2,5.

Per le quote è favoritissimo l'Arsenal ma occhio all'attacco dei Blues, capaci di andare a segno 61 volte in 31 partite (52 i gol subìti). Almeno una rete per parte nel derby di Londra si gioca a 1.57 su Cplay, a 1.55 su Better e GoldBet.