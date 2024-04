Premier League, quote e statistiche di Manchester Utd-Sheffield Utd

Il Manchester United dopo aver pareggiato per 2-2 sul campo del Bournemouth va a caccia di un successo che manca ormai da 4 giornate consecutive. I " Red Devils ", nel recupero della 29ª giornata di campionato, si apprestano a ricevere uno Sheffield Utd posizionato in ultima posizione con 16 punti. Il fanalino di coda della Premier League in questa stagione ha fatto registrare soltanto 3 vittorie, 7 pareggi e 23 sconfitte (31 gol fatti e ben 88 subiti).

All'Old Trafford il Manchester United vanta 8 successi, 2 pareggi e 5 sconfitte, 15 partite condite da 23 reti realizzate e 22 subite.

Statistiche alla mano

Per i bookmaker non sembra esserci partita, il segno 1 al novantesimo moltiplica una qualsiasi puntata soltanto per 1.28 mentre il "2" è in lavagna a circa 8.50. Da segnalare che i "Red Devils" nelle precedenti 6 gare di campionato disputate davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare in 5 occasioni il Multigol Casa 2-3, un esito di scommessa proposto su Cplay a 1.90, su Snai e Goldbet a 1.95.