Chi vince il Merseyside Derby? Ecco il pronostico di Everton-Liverpool

In Europa è rimasto abbagliato dalla bellezza della Dea mentre in Premier League era scivolato contro il Crystal Palace . Il Liverpool però non si è scordato di essere una grande squadra e domenica ha calato il tris in casa del Fulham . Un successo importante per i Reds che però non sono padroni del loro destino se si parla di vincere il campionato. Alle porte, intanto, c'è il recupero di Premier League (29ª giornata) contro l' Everton , che sta lottando per salvarsi. Ecco analisi e pronostico del sentitissimo Merseyside Derby .

Precedenti, quote e pronostico

L'Everton grazie al 2-0 sul Nottingham Forest è andato a +5 sul Luton, terz'ultimo. Una bella iniezione di fiducia per l'undici allenato da Sean Dyche, che in questo campionato ha fatto registrare il No Goal in 20 partite su 33. Curiosità, anche gli ultimi 4 precedenti contro il Liverpool sono terminati con almeno una rete inviolata... che è sempre stata quella del Liverpool, vittorioso in tre occasioni (c'è uno 0-0 a completare il "poker"). Il Liverpool quest'anno in trasferta ha vinto 9 volte su 16 ma solo in 4 occasioni ha messo a referto un clean sheet. Da vedere dunque se l'Everton saprà approfittarne per tornare a festeggiare un gol nel Merseyside Derby.

Secondo i bookmaker il Liverpool è nettamente favorito, su Cplay il segno 2 si gioca a 1.46 mentre su Sisal vale 1.45 e su William Hill 1.44. Probabile comunque un match da Goal secondo tutti gli operatori: quota 1.68 su Cplay, 1.63 su Snai e 1.60 su GoldBet.