Ligue 1, pronostico Monaco-Lille: ecco l'analisi del match

Nel weekend il Monaco ha conquistato la 2ª posizione in classifica grazie al 2-0 inflitto al Brest . La squadra allenata da Adi Hutter ora si prepara a ricevere un Lille , quarto, imbattuto in campionato da 6 gare consecutive. Entrambe le compagini puntano ai 3 punti, il Monaco per consolidare il secondo posto mentre i " Mastini " proveranno quanto meno a raggiungere il terzo per evitare i preliminari di Champions League .

La squadra monegasca al "Louis II" vanta 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte mentre il Lille (praticamente perfetto in casa con 11 successi e 1 sola sconfitta in 15 partite) in trasferta ha fatto registrare soltanto 3 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.

Negli ultimi tre precedenti il Monaco non è mai riuscito a battere il Lille, al successo per "2-1" ottenuto al "Pierre-Mauroy" il 6 maggio 2022 hanno fatto seguito un pareggio e due sconfitte. Per trovare l'ultima vittoria interna del Monaco contro il Lille bisogna tornare al lontano 21 dicembre 2019 quando la squadra allenata da Leonardo Jardim riuscì ad imporsi sui "Mastini" con un netto 5-1.

In controtendenza

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1, proposto su Cplay a 2.26, su Snai a 2.20 e su Better a 2.25, è un'opzione che non si può escludere al triplice fischio dell'arbitro. In alternativa si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5.