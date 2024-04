Brighton-Manchester City, tra De Zerbi e Guardiola per i bookie vince...

Per ritrovare i gol ma soprattutto punti preziosi in chiave primo posto. Il Manchester City giovedì sera recupera la sfida col Brighton della 29ª giornata di Premier League .

Quanti gol in partita? Occhio alle statistiche

Contro il Real in Champions (1-1) e il Chelsea in Fa Cup (1-0) si è vista una versione un po’ appannata dei Citizens, che tuttavia non perdono un match al 90’ dal 6 dicembre (0-1 in casa dell’Aston Villa).

E il Brighton? Nelle ultime 4 giornate ha racimolato solo 2 punti e contro l’Arsenal è arrivato un ko che ha messo fine a una striscia positiva casalinga di 14 partite tra tutte le competizioni (8 vittorie e 6 pareggi).

Da tener presente un doppio “ritardo” che può orientare il pronostico di Brighton-Manchester City. Gli uomini di De Zerbi non fanno registrare la somma gol 4 da 10 giornate mentre per il City niente somma gol 3 addirittura da 16 partite! In un match che dovrebbe regalare diverse reti si può provare l’opzione Multigol 3-4 (tre o quattro reti totali in partita): quota 2.26 su Cplay e Planetwin, 2.30 su Eurobet.