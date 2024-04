Inter, e ora? Sul mercato c'è chi già sa tutto, entra Rabiot ma Lautaro...

Sliding doors Inter: Lautaro a Parigi? Rabiot invece...

Nel post partita le lacrime di gioia di Lautaro Martinez si sono mescolate con i dubbi sul suo futuro visto che la questione rinnovo è tutta da discutere. E sullo sfondo, lontano dal Duomo, si staglia il profilo della Tour Eiffel. Già, perchè i bookie offrono a 12 la possibilità che l'attuale capocannoniere della Serie A possa accasarsi al Psg entro il 1° settembre.

Per un argentino che potrebbe salutare ecco un francese in arrivo, sponda Juventus. Adrien Rabiot in nerazzurro la prossima stagione è un'ipotesi in lavagna a 6.

I bookie bancano Mbappé in rossonero: ecco quanto paga

Al Milan resta lo sconforto post-derby e (partendo comunque dalla conquista di un posto nella prossima Champions) la consapevolezza di dover operare un restyling accurato in vista del prossimo anno per tornare competitivo su tutti i fronti. Alla voce "Partenti" i bookie iscrivono Rafa Leao, la stella che ha brillato solo a intermittenza sul cielo rossonero. Il portoghese che lascia il Milan per approdare al Psg è un'ipotesi che oscilla tra quota 5.50 e 6. Più fattibile, insomma, di Lautaro a Parigi secondo gli operatori di scommesse.

E se Leao dovesse dire addio al Milan difficilmente i tifosi rossoneri potranno consolarsi con l'arrivo di un campione del calibro di Mbappé. Per l'arrivo di Kylian in rossonero l'offerta dei bookmaker tocca quota 200!