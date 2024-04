Champions ed Europa League, le favorite dei bookie: occhio all'Atalanta

Sono rimaste in quattro a contendersi la vittoria finale della Champions League e tra loro non c'è la squadra campione in carica, il Manchester City . Il Dream-team di Guardiola è uscito di scena ai rigori per mano del Real Madrid , che ora sembra avere la strada spianata verso la conquista del trofeo numero 15 della sua storia. Questo almeno è ciò che si aspettano i bookmaker , che considerano il Real la squadra favorita per vincere la Champions League edizione 2023/24.

Champions, Real favorito ma occhio all'outsider giallonera

Puntando oggi sul Real Madrid campione d'Europa si può moltiplicare la posta per 2.50. Re Carlo vede dunque più vicina la sua quinta Champions da allenatore ma deve fare i conti prima di tutto con il Psg di Mbappé, capace di eliminare il Barcellona nei quarti di finale.

Il trionfo dei francesi è valutato mediamente 3.50, poi a breve giro di posta ecco il Bayern Monaco, che sulla Champions ha fatto all-in visto il flop in Bundesliga.

E se la Champions facesse registrare la vittoria di una cosiddetta outsider? Per i bookie a chiudere il cerchio c'è il Borussia Dortmund di Terzic, l'allenatore con meno esperienza ma che senza alcun timore reverenziale ha calato un poker in faccia all'Atletico di Simeone. Gli estimatori dei gialloneri possono contare su un moltiplicatore che oscilla tra 7.50 e 9 volte la posta.

Passaggio turno: le quote delle semifinali

Il Borussia deve ribaltare il pronostico sfavorevole anche nel testa a testa con il Psg. Le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi, il bilancio è di un successo parigino (2-0) più un pareggio (1-1). Anche per questo, i bookie vedono il Paris con un piede in finale: quota 1.45 contro il 2.75 previsto per il passaggio del turno di marca tedesca.

Per quanto riguarda il duello Real-Bayern le quote sono appena più bilanciate, pur con pendenza dalla parte degli spagnoli. Il loro approdo a Wembley è proposto a 1.65 mentre il Bayern insegue a quota 2.25.

Europa League, cambia la favorita. Roma e Atalanta...

Archiviati i quarti di finale i bookie hanno aggiornato anche le quote relative al mercato "Vincente Europa League". La squadra che in precedenza era considerata la principale antagonista del Liverpool, eliminato dall'Atalanta, adesso in lavagna guarda tutti dall'alto in basso. Il Leverkusen, fresco campione di Germania, si gioca vincente a 1.90.

Interessante la quota dell'Atalanta vincente Europa League, un'opzione offerta a 4.00. I bergamaschi in semifinale affronteranno il Marsiglia, che ha avuto la meglio ai rigori sul Benfica dell'ex Juve Di Maria.

Sul terzo gradino del podio virtuale stilato dai bookie si accomoda la Roma, bancata a 4.50, attesa dalla "rivincita" con i tedeschi della semifinale dello scorso anno. I bookie snobbano invece il Marsiglia, che chiude il cerchio a quota 8.50.