Il pronostico di Venezia-Cremonese: Goal al Penzo? Cosa dicono le quote

Statistiche e pronostico

Momento complicato per i lombardi che hanno vinto solo una delle ultime 5 partite e hanno alle spalle lo 0-0 esterno col Catanzaro. Il Venezia è andato a vincere in rimonta in casa del Lecco, confermandosi miglior attacco della cadetteria (mentre la Cremonese può vantare la miglior difesa).

I lagunari sono abbonati a Goal e Over 2,5, che al Penzo si sono visti 12 volte in 17 occasioni. Al contrario la Cremonese gradisce No Goal e Under 2,5, resiste lo zero invece con riferimento al risultato esatto 1-1 lontano dallo Zini. In generale, il Venezia ha pareggiato per 1-1 solo contro il Cosenza alla 2ª giornata.

Tenendo presente questi dati si può ricavare un pronostico, anzi due. Occhi puntati in prima battuta sul Goal, offerto da Cplay a 1.66 mentre su Snai vale 1.63 e su Better 1.60.

Interessante anche la combo 1X+Over 1,5 che tocca quota 1.77 su Cplay, contro l'1.70 di Snai e l'1.57 di Sisal.