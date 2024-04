Frosinone-Salernitana, quota invitante per un gol di Soulè da fuori area

Il programma della 34ª giornata di Serie A si apre al " Benito Stirpe " di Frosinone . La compagine di Eusebio Di Francesco , spinta dal tifo del pubblico amico, è chiamata a vincere per provare ad uscire dalla zona retrocessione. I ciociari nelle ultime 4 gare di campionato hanno sempre conquistato un punto, nel dettaglio Soulé e compagni hanno prima fermato il Genoa a Marassi sull'1-1 e poi hanno concluso in parità anche i successi 3 match disputati contro Bologna (0-0), Napoli (2-2) e Torino (0-0).

Il ruolino di marcia interno del Frosinone recita 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, 16 partite condite complessivamente da 24 reti realizzate e 25 subite. La Salernitana, prossimo avversario dei ciociari, è ultima con soltanto 7 punti totalizzati in 16 trasferte. I campani fuori casa con 36 gol al passivo viaggiano a una media di 2,25 reti subite a partita.

Padroni di casa favoriti

Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte del Frosinone. Il segno 1 è proposto su Cplay a 1.45 mentre su Planetwin365 e Sisal paga rispettivamente 1.43 e 1.44. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" che lega la vittoria dei padroni di casa all'Over 1,5.

Soulé torna al gol? Le quote dei bookie

Troppo importante per il Frosinone questa sfida, in cui Di Francesco si aspetta molto da Matias Soulé. Il gioiello di proprietà della Juventus è visto marcatore dai bookie a quota 2.25, offerta che sale a 4.75 per l'opzione "Soulé primo marcatore".

Volendo alzare il tiro è da segnalare la giocata "Soulé segna da fuori area", quota 15 per questo tipo di mercato.