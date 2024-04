Juve-Milan, una giocata... Loca? La scommessa a quota alta su gol e cartellino

Chiudere nel migliore dei modi la stagione e poi, forse, salutare. Allegri e Pioli si sfidano sabato (ore 18) allo Stadium con il primo deciso a blindare la Champions e il secondo che vuole riscattare (ammesso sia possibile) il ko nel derby che ha permesso all' Inter di festeggiare lo scudetto . Il big match accende la fantasia dei bookmaker e gli scommettitori gongolano: le opzioni in grado di regalare quote d'eccezione non mancano davvero.

Gol e cartellino per Locatelli? Manuel l'ha già fatto...

Manuel Locatelli, ex rossonero, è stato il match winner di Milan-Juventus in data 22 ottobre. In quell'occasione il centrocampista bianconero si è anche fatto ammonire e chissà, a qualcuno potrebbe venire in mente di puntare sulla replica della combo "Locatelli segna e riceve un cartellino". La quota 36 prevista per questo tipo di mercato giustifica in pieno un tentativo in questa direzione.

Occhi puntati su Weah: la giocata che vale quota 45

Il tiro-cross che ha portato al gol di Milik in Lazio-Juve non cambia il giudizio (negativo) sulla stagione di Timothy Weah ma certamente lo si può leggere come un segnale incoraggiante in vista del rush finale di stagione. Il figlio d'arte proverà ad essere protagonista nello stadio di papà George: sarà lui il primo marcatore del match? Una simile eventualità moltiplica per 14 una qualsiasi puntata.

Se qualcuno poi fosse intrigato dalla scommessa "Weah segna e fa assist" può contare su un moltiplicatore potenziale da 45 volte la puntata.

Marcatore+risultato esatto, quota 45 e quota 90

Le statistiche dicono che in questo campionato il Milan ha perso sei volte, mai con lo score di 2-0. Un risultato abbastanza standard che tutto sommato in Juve-Milan ci può stare. Ma può essere una base di partenza (per la cronaca, il "semplice" 2-0 si gioca a 10) per elaborare una giocata più ambiziosa. Interessante la combo "Weah marcatore più 2-0 Juve", a quota 45. Paga esattamente il doppio (90!) invece il 2-0 juventino al termine di un match con Locatelli marcatore.

Giocatore espulso? Ecco chi rischia di più per i bookie

Nel finale il derby Milan-Inter si è trasformato in una scena da far west: tre espulsi! I bookmaker si interrogano su chi potrà ricevere un cartellino rosso nel match tra bianconeri e rossoneri. In Milan-Juve durò 40 minuti la partita di Thiaw, una cui espulsione a Torino pagherebbe 30 volte la puntata.

Non è però lui secondo i bookmaker il maggiore indiziato a finire anzitempo sotto la doccia. Gli operatori propongono infatti a quote più "basse" il milanista Musah, dato a 25, e lo juventino Rabiot, proposto a 28.