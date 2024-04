Pronostico Bologna-Udinese, le quote e le statistiche del match

Il Bologna dopo aver battuto la Roma per 3-1 non vuole fermare la sua corsa verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League . La squadra guidata dalle direttive di Thiago Motta si appresta a ricevere un' Udinese reduce da 3 sconfitte consecutive. In questa stagione i rossoblù al " Renato Dall'Ara " hanno collezionato 12 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte, 17 partite nelle quali sono riusciti a mettere a segno ben 29 reti. Da segnalare inoltre che i felsinei in casa vantano la miglior difesa interna del torneo con solamente 8 gol al passivo.

La compagine friulana invece in trasferta viaggia a una media di 0,75 gol realizzati e 1,43 reti subite a partita. I bianconeri lontano dal "Bluenergy Stadium" hanno fatto registrare soltanto 3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.ù

Quote ok per i felsinei

Il Bologna parte nettamente con i favori del pronostico, la vittoria della squadra rossoblù è in lavagna su Cplay, Snai e Better a 1.50 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.25. Felsinei a segno in almeno due occasioni? L'Over 1,5 Casa è proposto mediamente a 1.80, quota che raggiunge il 2.05 per il Multigol Casa 2-3.