Genoa-Cagliari, Under 2,5 oppure Over? Statistiche e quote dicono...

La 34ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo del Ferraris tra Genoa e Cagliari. Sfida importante in chiave salvezza per gli uomini di Ranieri ma anche interessante per le statistiche messe sul piatto da entrambe le squadre.

Genoa favorito su un Cagliari in serie positiva

Tanto per cominciare, il Genoa è incappato nella sconfitta (0-1 con la Lazio) dopo 4 risultati utili di fila, al contrario del Cagliari che dopo lo stop di Monza ha messo insieme una vittoria e 3 pareggi, l'ultimo dei quali spettacolare contro la Juventus. Siamo in presenza di due squadre che fanno registrare un comune gradimento per l'esito Goal, con la differenza che il Genoa ha feeling con l'Under 2,5 mentre il Cagliari "vota" Over 2,5.

Curioso come nelle ultime sei partite giocate dal Genoa non si sia mai visto il segno 1, sia al riposo che al 90'. Sponda Cagliari, invece, nello stesso periodo considerato il segno 2 è sparito dai radar. Detto altrimenti, nelle ultime 6 giornate, con i sardi in campo non ha mai vinto la squadra che giocava in trasferta.

Cosa dicono i bookmaker? Genoa favorito anche se l'1 tocca quota 2.25 su Cplay e Snai, per Bwin invece il successo dei liguri è valutato 2.15. La sensazione è che il match possa concludersi con due reti al massimo. L'Under 2,5 è offerto mediamente a 1.60.