Pronostico Sao Paulo-Palmeiras, Calleri sfida il baby fenomeno Endrick

I principali campionati europei sono alle giornate conclusive mentre in Sudamerica il campionato brasiliano ha preso il via da metà aprile. Non un grande inizio per il Palmeiras , vincitore delle ultime due edizioni del Brasileirao .

Statistiche agli opposti ma c'è un elemento in comune: ecco quale

Il “Verdao” (che invece in Copa Libertadores sta ben figurando) nelle prime tre giornate ha vinto al debutto 1-0 contro il neopromosso Vitoria mentre nelle due successive partite casalinghe ha perso 0-1 con l’Internacional e pareggiato 0-0 contro il Flamengo. Facile tirare le somme: triplo No Goal+Under 2,5 per Endrick (baby fenomeno che da luglio sarà un giocatore del Real Madrid) e compagni.

Il Sao Paulo di Calleri ha cancellato lo zero in classifica solo la scorsa settimana, andando a vincere 3-0 in casa dell’Atletico Goianiense (che ha chiuso in 9). In precedenza il “Tricolor paulista” aveva perso 2-1 contro Flamengo e Fortaleza.

Sponda Sao Paulo dunque un avvio di campionato nel segno dell’Over 2,5 e della somma gol 3. Esiti “discordanti” quindi ma c’è un minimo comune denominatore: in due delle tre partite fin qui giocate, Sao Paulo e Palmeiras hanno fatto registrare la somma gol 1 al 1° tempo. Da tenere d’occhio il Multigol 1-2 primo tempo che viene offerto a 1.67 dal bookmaker Cplay, a 1.63 da Snai e a 1.62 da Eurobet.