Pronostici Championship, le statistiche di Coventry-Ipswich

Partita di fondamentale importanza per l' Ipswich di Kieran McKenna . I " Tractor Boys " con una vittoria o un pareggio nel recupero della 44ª giornata contro il Coventry scavalcherebbero il Leeds in classifica raggiungendo così la zona valida per la promozione diretta in Premier League .

Per l'Ipswich l'occasione è ghiotta, il Coventry non ha più nulla da chiedere a questo campionato e i risultati fatti registrare nelle ultime 4 giornate dalla squadra allenata da Mark Robins lo dimostrano: 1 pareggio e 3 sconfitte con 3 gol fatti e ben 8 subiti.

Il ruolino di marcia esterno dell'Ipswich recita 11 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, 22 partite condite da 31 reti realizzate e 24 subite.

Ipswich favorito

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dell'Ipswich. Il ritorno al successo dei "Tractor Boys", reduci da 3 pareggi consecutivi, è in lavagna su Cplay a 1.78, su Better a 1.65 e su Snai a 1.70. Non volendo escludere il segno X si può provare la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Under 3,5.