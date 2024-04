Pronostico Dortmund-Psg, quando si sblocca il match? Occhio ai precedenti

Goal e Over 2,5 a bassa quota: c'è di meglio

E adesso rieccole l'una contro l'altra. In questa edizione, infatti, Dortmund e Psg erano domiciliate nel gruppo F: vittoria per 2-0 del Paris al debutto, pareggio per 1-1 a Dortmund. Doppio Under 2,5, e questo si vede subito. La curiosità è che le reti che hanno deciso entrambi i match sono arrivate nei primi 13 minuti della ripresa. Nell'ipotesi che questo scenario possa ripetersi, dunque, occhio all'opzione "Minuto 1° gol: 46-60", a quota 8.

Rispetto al match giocato in Germania nella fase a gironi la quota oggi assegnata alla vittoria del Psg è salita: da 1.80 a 2.40. Dunque, è aumentata la fiducia dei bookie nei confronti dei gialloneri, un cui successo paga circa 2.80.

Poco conveniente forse puntare su Goal (1.40) e Over 2,5 (1.50): intrigante la combo X2+Multigol 1-4, Cplay offre questo mercato a 1.82, Eurobet lo propone a 1.80 mentre Snai lo valuta 1.73.