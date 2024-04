Pronostico Bayern-Real: Blancos imbattuti ma meglio i tedeschi in fatto di...

Bayern meglio del Real: ecco in cosa

L'impresa compiuta contro gli inglesi consegna ora ai Blancos lo scettro di squadra favorita per la vittoria finale ma la strada che porta a Wembley è ancora piena di insidie. Il Bayern in semifinale ha mandato a casa l'Arsenal tenendo sigillata la porta per la terza volta di fila in Europa. L'unica sconfitta in Champions resta quella rimediata dalla Lazio nell'andata degli ottavi (0-1 all'Olimpico) mentre il Real può vantare l'imbattibilià stagionale in Europa: 7 vittorie e 3 pareggi.

Eppure, in qualcosa ha fatto meglio il Bayern. Nelle 10 partite fin qui giocate in Champions, infatti, i tedeschi hanno subìto solo 2 reti nei primi tempi (Icardi e Saka) senza comunque mai andare al riposo in svantaggio. Il Real, pur dominante come detto nei 90 minuti, è andato sotto al 45' in casa dell'Union Berlino poi ribaltato nella ripresa.

In partite del genere il fattore campo può essere determinante, a tal punto che i bookie vedono favorito il Bayern Monaco. Il segno 1 vale 2.40 per Cplay e Planetwin mentre scende a 2.35 su Sisal. Il 2 del Real Madrid si gioca a 2.75 su Bet365 ed Eurobet, a 2.70 su William Hill.L'offerta prevista per il pareggio oscilla generalmente tra quota 3.55 e 3.60.

Match con massimo tre reti totali? L'ipotesi Under 3,5 è in lavagna a 1.45.