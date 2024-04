Estudiantes-Boca Juniors, quote e statistiche del match

Copa de la Liga Profesional , il programma della semifinali prevede il confronto tra l' Estudiantes e il Boca Juniors . La compagine biancorossa arriva all'appuntamento dopo aver eliminato il Barracas Central per 3-0, decisiva la doppietta di Guido Carrillo e il gol nel finale di Javier Correa . Il Boca Juniors invece nel turno precedente ha battuto per 3-2 il River Plate .

Parola ai precedenti

Partita dalle quote equilibratissime, il segno 1 è proposto mediamente a 2.80 mentre il "2" moltiplica una qualsiasi puntata per circa 2.35. Negli ultimi dieci precedenti tra le due squadre l'Under 2,5 ha risposto presente in otto occasioni, un esito di scommessa offerta su Cplay a 1.50, su Planetwin a 1.52 e su Bwin a 1.53. Otto sono anche le presenze del No Goal, opzione offerta a 1.68.