Pronostici Serie B, l'analisi di Cremonese-Pisa

Il programma della 36ª giornata di Serie B prevede il confronto tra la Cremonese e il Pisa. Le due squadre scendono in campo per due obiettivi differenti, la compagine guidata da Giovanni Stroppa per difendere il quarto posto valido per accedere direttamente alle semifinali playoff mentre i toscani trovandosi al nono posto hanno bisogno di sorpassare Sampdoria o Brescia per entrare a far parte delle 6 squadre partecipanti ai playoff promozione.