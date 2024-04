Pronostico Como-Cittadella, veneti abbonati all'Under 2,5

Como favorito, pronostico Multi chance

Vero anche che in precedenza il Cittadella aveva perso ben otto partite consecutive, mentre sale a 9 il conteggio degli Under 2,5 di fila per gli uomini allenati da Gorini. Che andranno a Como per vincere, quindi, anche se non sarà facile contro una squadra che al Sinigaglia ha fatto registrare 11 vittorie, 4 pareggio e 2 sole sconfitte.

Le quote appoggiano il segno 1, che tra l'altro non è mai uscito nelle ultime otto partite giocate dal Cittadella. Como dunque favorito ma occhio alla squadra ospite, che negli ultimi anni è stata una vera habitué dei playoff. In sede di pronostico occhio all'esito Multi chance Goal o Over 2,5: 1.57 l'offerta di Cplay, 1.60 per Eurobet, 1.50 infine Sisal.