Cosa giocare in Bari-Parma: il pronostico sorride a Pecchia

Dopo aver “condannato” il Lecco alla retrocessione il Parma vuole regalarsi un 1° maggio davvero trionfale. I ducali cercano la vittoria in casa del Bari , terz’ultimo e reduce dal pesante ko di Cosenza (1-4), che per Pecchia potrebbe voler dire promozione in Serie A .

Comparazione quote: X2+Multigol 1-4

Solo 3 pareggi nelle ultime 10 giornate per i pugliesi, foto di una crisi che sembra irreversibile. Il Parma in trasferta non perde dal 27 gennaio, contro il Modena, e nelle ultime 4 giornate non ha mai subìto gol. Difficile dare fiducia ai pugliesi da cui è lecito comunque aspettarsi una reazione.

La combo X2+Multigol 1-4 si gioca a 1.54 su Cplay, a 1.48 su Sisal e a 1.47 su Snai. Da tener presente che il Parma non fa registrare la somma gol 1 da ben 20 giornate. Come da 20 giornate, con i ducali in campo, manca all’appello il parziale/finale X/2...