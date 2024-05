Juve, ricordi Schick? Per i bookie ora è lo spauracchio della Roma

Cristante o Ndicka+risultato esatto: l'opzione boom

Il 2-1 per la Roma è un risultato esatto che sembra poterci stare. E se nel tabellino marcatori finisse Bryan Cristante? Una doppia eventualità in grado di moltiplicare per 55 una qualsiasi puntata. Paga addirittura 100 invece il 2-1 per i giallorossi con un gol in qualsiasi momento di Ndicka, per il quale (fortunatamente) l'episodio di Udine sembra solo un brutto ricordo.