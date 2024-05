Atalanta, vitamina K a Marsiglia: De Ketelaere sale in quota e Koopmeiners...

Il grande appuntamento sta per arrivare, l'Atalanta di Gasperini è pronta per sostenere il primo esame di francese. L'andata delle semifinali di Europa League è in programma giovedì al Velodrome, tana del Marsiglia. Qui l'OM ha perso solo una volta in stagione, contro il Psg. La Dea sarà corsara in terra francese? La squadra di Gasperini non trema. Ha vinto 3-0 in casa del Liverpool ed è pronta per appuntamenti di questo tipo. I francesi però, spinti dal pubblico di casa, proveranno a sfruttare il fattore ambientale per mettere in discesa questo primo round. Da valutare l'ipotesi di un Marsiglia in vantaggio al riposo con l'Atalanta capace di ribaltare la contesa nel secondo tempo. Così configurato, il parziale/finale 1/2 renderebbe 28 volte la posta.