Fiorentina-Bruges, euroquote: magic moment Sottil o primo giallo Biraghi

Fiorentina all'assalto del Bruges nell'andata delle semifinali di Conference League. I viola sono reduci dalla convincente vittoria sul Sassuolo, in cui si è visto il miglior Riccardo Sottil della stagione. L'esterno sarà protagonista anche contro i belgi? Ecco questa e altre proposte ad alta quota dei bookmaker. Gol e doppietta contro gli emiliani, probabile che Sottil possa avere ampio minutaggio anche contro il Bruges. Abile nell'uno contro uno, l'esterno d'attacco di Italiano potrebbe mettere la porta nel mirino dalla lunga distanza. Un suo gol da fuori area è bancato a 33 dai bookmaker. Opzione difficile ma non impossibile, certamente ben pagata.

Per gli appassionati di scommesse sulle sanzioni disciplinari è da tenere d'occhio il mercato relativo al "Primo cartellino". Chi sarà il primo giocatore a ricevere un giallo o un rosso in Fiorentina-Bruges? Nelle fila dei viola c'è tanto in Nico Gonzalez: qualità, leadership e temperamento. Sarà lui il primo giocatore sanzionato? Quota 26. Si scende a 21 con capitan Biraghi, il cuore pulsante di Firenze.

Primo marcatore più risultato esatto da 45

Puntate aperte sulla combo primo marcatore più risultato esatto. Una tipologia che regala quote molto elevate, per centrare questo tipo di scommessa serve quindi anche una buona dose di... buona sorte. Dovendo scegliere un'opzione, stuzzica - a quota 45 - Beltran primo marcatore più 2-1 Fiorentina.

Accanto alle scommesse sui singoli giocatori viaggiano parallelamente quelle per così dire "neutrali", che riguardano particolari episodi del match. Si parla tanto per cominciare del gol nel primo minuto di gioco: puntando su questo evento si può moltiplicare addirittura per 200 un qualsiasi investimento. Accontentandosi, per modo di dire, del gol da calcio d'angolo, la quota scende a 100 mentre si torna in orbita, a 500, per una rete segnata da oltre metà campo.