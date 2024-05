I pronostici di Gollo Predictor, Roma-Juve e non solo...

Match in programma venerdì 3 maggio alle ore 20.45. I granata non vincono da 4 giornate e sono reduci dalla sconfitta esterna contro l’ Inter . Gli ospiti non perdono da 6 turni e sono sempre più vicini alla storica conquista di un posto nella prossima Champions League . Gli emiliani non espugnano la Torino granata dal 2019, in seguito abbiamo visto 3 vittorie dei padroni di casa e un pareggio. PRONOSTICO = COMBO X2 + UNDER 3,5.

SASSUOLO - INTER

Di fronte Sassuolo e Inter, in campo sabato 4 maggio alle ore 20.45. Padroni di casa terzultimi e lontani 5 punti dalla salvezza, reduci dalla pesante sconfitta per 5-1 sul campo della Fiorentina. Nerazzurri già campioni d’Italia e che mirano a quota 100 punti; gli uomini di Simone Inzaghi non hanno mai perso in trasferta in questo campionato.Sono 5 le vittorie di fila interiste sul campo del Sassuolo, che non batte i rivali sul proprio campo dal 19 agosto 2018. PRONOSTICO: OVER 2,5.

MILAN - GENOA

Milan e Genoa si scontreranno domenica 5 maggio alle ore 18.00. I rossoneri non hanno mai vinto nelle ultime 5 partite ufficiali e sono reduci dal pareggio a reti bianche sul campo della Juventus. Il Genoa ha ottenuto la matematica salvezza battendo il Cagliari nell’ultimo turno e fuori casa non perde dallo scorso 4 marzo. Nelle ultime 5 sfide dirette giocate a San Siro gli ospiti si sono imposti solo una volta: 2-1 l’8 marzo 2020, poi 3 vittorie milaniste e 1 pareggio. PRONOSTICO: 1.

ROMA - JUVENTUS

Domenica alle 20:45 scendono in campo all’Olimpico Roma e Juventus. Match fondamentale soprattutto per i padroni di casa per sperare ancora in un piazzamento Champions sicuro. Le due formazioni sono divise in classifica da soli sei punti e nell’ultimo turno hanno portato a casa un pareggio ciascuna: 2-2 per i giallorossi contro il Napoli e 0-0 per i bianconeri contro il Milan. Nelle 4 giornate precedenti la Juve ha collezionato 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta, mentre la Roma è reduce da 2 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. I 20 precedenti tra Roma e Juventus hanno visto i bianconeri vincere 11 volte, 5 le vittorie della Roma e 4 i pareggi. PRONOSTICO: GOL.

UDINESE - NAPOLI

Lunedì 6 maggio alle 20:45 al Bluenergy Stadium scendono in campo Udinese e Napoli. Padroni di casa 18esimi in classifica con 29 punti e in piena zona retrocessione: 2 pareggi e tre sconfitte negli ultimi 5 turni di campionato. Gli ex campioni d’Italia continuano a vivere la loro crisi. Fermi a metà classifica con 50 punti e quindi ormai troppo lontani dalla zona europea. Nell’ultimo turno il pareggio contro la Roma e nelle 4 giornate precedenti, una sola vittoria, contro il Monza. Ad ogni modo non ci sono troppi dubbi sul fatto che i partenopei possano portare a casa la vittoria. PRONOSTICO: UNDER 2,5.

