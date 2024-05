Pronostico Luton-Everton, la matricola cerca disperatamente punti salvezza

La terz'ultima giornata di Premier League si apre venerdì sera con l'anticipo Luton-Everton . I padroni di casa stanno lottando per salvarsi con Burnley e Nottingham Forest (le tre squadre sono rachiuse in un fazzoletto di soli due punti) mentre l' Everton ha messo in cassaforte la permanenza in Premier League grazie a 4 vittorie di fila in casa.

Cosa dicono le quote? Nessun favorito!

In trasferta però l'Everton non vince dal 16 dicembre e l'aver raggiunto il suo obiettivo può dare la carica ad un Luton che in casa non è andato a segno solo contro il Tottenham. Questo a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, visto che la matricola in generale ha incassato ben 77 reti (Goal e Over 2,5 in quantità industriale) e in campionato ha perso 5 delle ultime 6 partite. L'Everton al contrario è più votato a No Goal e Under 2,5, da dimenticare l'ultima partita esterna terminata con un tennistico 6-0 per il Chelsea.

Per i bookmaker non ci sono favoriti visto che sia l'1 che il 2 sono offerti a 2.55. Da provare la doppia chance 1X: 1.49 l'offerta di Cplay, Snai segue a 1.47 e Sisal a 1.45.