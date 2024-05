Serie A, pronostico e quote di Sassuolo-Inter

La missione non è delle più semplici ma il Sassuolo di Davide Ballardini ha l'obbligo di provare a vincere contro l' Inter campione d'Italia. La classifica a 4 giornate dal termine vede la compagine neroverde al penultimo posto con 26 punti, la zona salvezza quindi è a distanza di ben 5 punti.

Il Sassuolo al "Mapei Stadium" con 22 reti realizzate e 32 subite conta 4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. I nerazzurri di Simone Inzaghi invece non hanno bisogno di presentazioni, 14 successi e 2 pareggi in trasferta con 38 gol all'attivo (miglior attacco esterno) e soltanto 8 al passivo (miglior difesa in trasferta).

Ai neroverdi servono i tre punti

Quote alla mano è l'Inter a partire con i favori del pronostico ma le motivazioni potrebbero spingere il Sassuolo a trovare la via del gol in almeno un'occasione. Il Goal è proposto su Cplay a 1.64 mentre su Snai e Goldbet si gioca rispettivamente a 1.60 e 1.63.

I neroverdi nelle precedenti 4 giornate di campionato hanno sempre fatto registrare l'Over 2,5, un esito di scommessa offerto a 1.50.