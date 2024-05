Pronostico Girona-Barcellona: tra i due litiganti... vince il Real?

Con il Real Madrid sempre più vicino al titolo di campione di Spagna , nel weekend di Liga tiene banco la sfida per il 2° posto tra Girona (71 punti) e Barcellona (73). Il campo darà la sua sentenza, in attesa degli sviluppi legati alla vicenda Dovbyk : si parla di presunte violazioni nell’acquisto del bomber ucraino da parte del Girona che rischierebbe pesanti sanzioni (addio Champions e addirittura retrocessione).

La migliore quota per l'Over 2,5

Le due squadre catalane sono accomunate da una spiccata vocazione offensiva che si riflette, nelle statistiche, in una consistente presenza di Goal e Over 2,5. Da segnalare che il Girona in casa ha perso solo contro il Real Madrid, allo stesso tempo il Barça in trasferta è caduto solo per mano degli irresistibili Blancos.

Per mettere altra carne al fuoco è opportuno rilevare l’assenza di pareggi nelle ultime 10 gare giocate dal Girona (5 vittorie e altrettante sconfitte) mentre il Barcellona non fa registrare la somma gol 2 da ben 16 giornate consecutive.

Per i bookmaker il match è aperto a qualsiasi risultato, da segnalare la quota del pareggio (offerto a 3.75) che potrebbe anche voler dire Real campione di Spagna se allo stesso tempo Ancelotti dovesse battere il Cadice. Probabile sulla carta l’Over 2,5: esito che si gioca a 1.43 su Cplay, a 1.42 su Bwin e Planetwin. Offerta che sale a 2.10 se le reti totali dovessero essere 4 o più (Over 3,5).