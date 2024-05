Roma-Juve, Dybala dal dischetto e gira la ruota: la giocata che vale 100

La Juventus cerca tre punti fondamentali in chiave Champions contro una Roma che sta pagando dazio per il doppio impegno campionato/Europa League. In trasferta i bianconeri non vincono dal 21 gennaio, 3-0 a Lecce, ma conservano un ricordo positivo dell'ultimo faccia a faccia con la Roma , battuta 1-0 allo Stadium nel girone d'andata. E proprio l'osservazione di quel match da una particolare angolazione fornisce l'assist per una scommessa ad altissima quota .

In Juve-Roma uno speciale evento... che oggi paga 100!

In Juve-Roma del 30 dicembre vinse la squadra di Allegri al termine di un match con stesso numero di cartellini (un giallo a testa) e calci d'angolo (2 per parte). Volete sapere quanto pagherebbe una replica di questo scenario? L'opzione "Segno 2 finale+X Corner+X Valore cartellini" (in questa scommessa un giallo vale come 1 e un rosso come 2) paga ben 100 volte la posta! L'offerta sale a 125 in caso di vittoria della Roma abbinata a una situazione di parità sia nei calci d'angolo che nel conteggio dei cartellini.

Professione "bad boy": Paredes e Locatelli, in quota il primo giallo

Nel precedente appena citato si sono registrate due ammonizioni: Paredes (primo ammonito in Juventus-Roma) e poi Locatelli. Dei veri combattenti che sono indicati dai bookmaker come due dei maggiori indiziati nella scommessa sul "Primo giocatore che riceverà un cartellino". Paredes parte addirittura in cima alla lista dei bookie: quota 13 per l'argentino che lo scorso anno ha vestito proprio la maglia della Juventus.

A breve giro di posta ecco Gatti e Rabiot, entrambi proposti a 14. Dovendo scegliere, un pensiero a Gianluca Mancini, bancato a 16, lo si può tranquillamente fare. A patto che il giallorosso sia nell'undici titolare.

Dybala contro Vlahovic, chi fa doppietta?

De Rossi sa che Dybala è un patrimonio da gestire ma sa anche che contro la sua ex squadra sarà difficile panchinare la Joya. L'argentino è presente nelle scommesse sui giocatori che contemplano primo marcatore (a 6.25, terzo favorito dopo Lukaku e Vlahovic), doppietta (proposta a 18) e anche tripletta, offerta a 90. La Joya a febbraio ne fece tre al Torino...

Se si parla di doppia marcatura, però, Vlahovic gode di maggior fiducia da parte degli operatori rispetto a Dybala: quota 11 per il serbo. Stesso discorso per la tripletta di Vlahovic, in lavagna a 55.

Si punta anche sul rigore sbagliato: Joya-flop a quota...

Tra le pensate più fantasiose dei bookie trova posto anche l'eventuale errore di Dybala dagli undici metri. La Joya quest'anno ha fatto 7 su 7 in Serie A, contro la sua ex squadra arriverà il primo flop? I bookmaker pagano 15 volte la posta la giocata sul rigore sbagliato da Dybala. La stessa offerta è prevista per un penalty fallito da Vlahovic mentre se l'incaricato... impreciso dovesse essere Milik la quota sale a 17.