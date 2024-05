Pronostico Salernitana-Atalanta: Dea "in ritardo" su un parziale/finale

In condizioni “normali” non ci sarebbe storia. Salernitana ultima e già retrocessa , Atalanta in piena corsa per il quinto posto. L’impegno in Europa League di giovedì contro il Marsiglia bussa però alle porte dei bergamaschi, che contro Empoli (2-0) e Monza (2-1) hanno fatto comunque il loro dovere.

Il secondo esame di francese è senza dubbio nella testa di Gasperini, che a Salerno però non ammetterà cali di concentrazione. In 8 delle ultime 10 giornate di campionato i nerazzurri hanno fatto registrare l’Over 2,5. Un’opzione ritenuta probabile dai bookmaker anche nel match dell’Arechi: 1.48 l'offerta di Cplay, 1.47 quella di Snai e Better.

Da segnalare anche che in 5 delle ultime 6 giornate la Dea ha segnato 2 o 3 reti. Occhi puntati allora sul Multigol Ospite 2-3, a 1.95, mentre allargando la forbice al Multigol Ospite 2-4 la quota scende a 1.55. Chiosa sul parziale/finale. Con l’Atalanta in campo l’accoppiata X/2 si è vista solo all’esordio in casa del Sassuolo, poi stop. All’Arechi un primo tempo in parità con l’Atalanta che poi vince l’incontro renderebbe 4.15 volte la posta.