Pronostico Lille-Lione: quote ok per Fonseca ma l'undici di Sage sta volando

Comparazione quote: Over 2,5

La squadra di Paulo Fonseca si gioca molto, essendo in corsa per conquistare un posto nella Top 3 della classifica. Lille praticamente perfetto in casa dove conta 11 successi, 3 pareggi e una sola sconfitta, che risale oltretutto a settembre, contro il Reims. Solo 8 i gol subìti dai “Mastini” davanti al loro pubblico ma il test col Lione sarà impegnativo.

Al “Pierre-Mauroy”, infatti, arriva la squadra che (alla vigilia di questo turno di campionato) ha fatto meglio di tutte nelle ultime 10 giornate: bottino di 22 punti frutto di 7 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Nell’ultima giornata la squadra allenata da Pierre Sage ha battuto 3-2 il Monaco e in 6 delle ultime 7 trasferte ha fatto registrare l’Over 2,5.

Un esito che non a caso è appoggiato da tutti gli operatori in occasione di questa sfida. Almeno tre reti totali sono offerte a 1.70 da Cplay, a 1.68 da Planetwin e a 1.65 da Snai. Può starci anche il Goal pagato mediamente 1.65.