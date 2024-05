Pronostico Psg-Dortmund, Mbappé e compagni a caccia della finale di Champions

Altro che Mbappè , nella semifinale d'andata di Champions League tra Dortmund e Psg la scena se l'è presa Niclas Füllkrug , di certo non uno dei più reclamizzati alla vigilia. La stoccata dell'attaccante tedesco al 36° del primo tempo consegna un prezioso vantaggio ai gialloneri in vista del match di ritorno a Parigi, in programma martedì alle 21.

Sempre Under 2,5 nei tre precedenti stagionali

Sarà la quarta sfida in questa edizione del torneo tra francesi e tedeschi, ora il bilancio è in perfetta parità: un successo a testa più un pareggio. Ma con una costante: l'Under 2,5, uscito in tutti e tre gli incontri. A Parigi la squadra di Luis Enrique aveva vinto per 2-0 con reti di Mbappé e Hakimi, che a Dortmund hanno colpito due pali nella stessa azione. Sfortuna e imprecisione, c'è stato un po' di tutto questo in Germania con il Dortmund che, ad onor del vero, ha avuto anche diverse chances per incrementare il vantaggio.

Da segnalare che in questa edizione di Champions, il Psg in casa ha una media esatta di due gol segnati a partita. Le uniche due squadre che sono state capaci di andare a segno al Parco dei Principi sonostate Newcastle e Barcellona. Il Borussia dal canto suo ha perso in casa di Psg (fase a gironi) e Atletico Madrid (andata dei quarti), non trovando il gol solo nella trasferta in terra parigina.

I bookie sono convinti del fatto che Psg-Dortmund sia da "segno 1". Per Cplay e Betsson la vittoria dei francesi vale 1.44, 1.45 invece per Snai. Una possibile giocata prende forma dal mix della doppia chance 1X e del Multigol 2-4. Una combo da circa 1.65 volte la posta.