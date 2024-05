Playoff League One, pronostico e quote di Bolton-Barnsley

League One, al "Toughsheet Community Stadium" il Bolton è pronto a strappare il pass per la finale playoff. La squadra allenata da Ian Evatt si è imposta per 3-1 nell'andata delle semifinali contro il Barnsley. Ai "Trotters" basterà amministrare il risultato in uno stadio in cui non perdono dal lontano 16 gennaio, un 2-1 subito contro il Luton nei trentaduesimi di finale di FA Cup. Da quel giorno in avanti il Bolton non si è più fermato facendo registrare 6 vittorie e 4 pareggi nelle successive 10 gare interne.