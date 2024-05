Berrettini, quota da sogno per la finale: a Roma i bookie già sanno chi vince

Riflettori puntati sugli Internazionali d'Italia di tennis , come noto senza Sinner ma con un plotone di italiani che proverà a non far rimpiangere l'assenza dell'altoatesino e a scaldare il pubblico del Foro Italico. Il primo turno scatterà mercoledì, in programma un doppio derby italiano . In uno di questi Matteo Berrettini sarà protagonista contro Stefano Napolitano . Vediamo cosa dicono le quote con riferimento al primo turno e, più in generale, al vincente torneo .

Berrettini, quote ok all'esordio ma...

Secondo gli operatori il Martello romano non deluderà il pubblico di casa. Il successo di Berrettini contro Napolitano, che a Madrid si è dovuto arrendere a Gasquet per 2 set a 0, non supera quota 1.20, con la vittoria per 2 set a 0 di Matteo ritenuta logicamente probabile: quota 1.60. Chi ritiene possibile che in questo incontro almeno un set possa chiudersi sul 6-0 oppure 0-6, il moltiplicatore pari a 8 volte la posta.

Se i bookie vedono un esordio vincente per Berrettini, la strada che porta al titolo di Re del Foro è in salita. Matteo si presenta a Roma dopo 3 anni di assenza e, per sua stessa ammissione, non è in grande condizione. Per questo motivo i bookmaker bancano a 50 l'ipotesi che Berrettini possa trionfare all'Atp di Roma.

Tutti contro Nole: favoriti e outsider

Djokovic c'è. Il serbo, testa di serie numero 1 e sei volte campione a Roma, è indicato dai bookmaker come il favorito per la vittoria finale: quota 2.50. La prima alternativa è Tsitsipas a 7.50, segue Zverev a 9. Tra le possibili sorprese è da segnalare Casper Ruud, in lavagna a 12: il norvegese ha vinto a Barcellona ed ed è stato finalista a Montecarlo. Insomma, va tenuto in considerazione.

Sempre a 12 si gioca un'icona come Rafa Nadal, forse alla sua ultima apparizione agli Internazionali. Detto di Berrettini, una menzione la merita Lorenzo Musetti, unico italiano testa di serie. Per il tennista di Carrara il trionfo nel torneo viaggia a quota 50.