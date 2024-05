Coppa di Turchia, quote e pronostico di Karagumruk-Trabzonspor

Riflettori puntati sulla Coppa di Turchia , Karagumruk e Trabzonspor sono pronte a giocare l'accesso alla finale. La sfida d'andata andata in scena sul campo del Trabzonspor ha regalato gol e spettacolo sia nel primo (2-1 per i padroni di casa) che nel secondo tempo (partita terminato sul punteggio di 3-2).

Classifica del campionato turco alla mano non sembra esserci partita, attualmente il Trabzonspor vanta ben 21 punti in più del Karagumruk. Gli ultimi due precedenti tra le due squadre andati in scena all'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul hanno sempre visto la compagine allenata da Tolunay Kafkas chiudere imbattuta al novantesimo (0-0 il 29 ottobre 2023 e 4-1 il 28 dicembre 2022).

Porte violate

Il Karagumruk nelle precedenti 10 gare interne ha fatto registrare per 5 volte l'Over 2,5 e per ben 7 volte l'esito Goal. Il Trabzonspor nelle ultime 4 trasferte di campionato conta 7 reti all'attivo e 8 al passivo, tutte e 4 le gare sono andate in archivio con la "combo" Goal+Over 2,5 al 90'.

La possibilità che anche la semifinale di ritorno termini con almeno una rete per parte è proposta su Cplay a 1.53, su Snai a 1.50 e su Bwin a 1.58.