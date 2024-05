Leverkusen-Roma, giallorossi in gol nel primo tempo? Che quota!

Al netto degli errori e delle imprecisioni della Roma il Bayer Leverkusen visto all'Olimpico ha confermato tutto il suo valore. Una squadra forte e non sazia del titolo di campione di Germania , tanto che nel weekend ha disintegrato l'Eintracht con un netto 5-1 . Per Xabi Alonso sono 48 partite ufficiali senza sconfitta: una sentenza.

Le quote dei bookmaker: 1X2, passaggio turno e...

La Roma però non vorrà abbandonare il sogno di giocare la seconda finale consecutiva in Europa League senza provarci. Questo nonostante i bookie diano per spacciati i capitolini: su Cplay, Planetwin e Sisal l'1 del Bayer si gioca a 1.55, il 2 della Roma è valutato 5.50 da Bwin e Snai mentre sale addirittura a 6 su Bet365. Possibile che entrambe le squadre vadano a segno, il Goal (che si è visto in 5 delle ultime 6 partite giocate dalla Roma) si gioca a 1.75, una quota anche piuttosto interessante.

Per non parlare della Roma a segno nella prima frazione, a quota 2.60. Scenario da non escludere visto che segnare (e magari andare in vantaggio) nei primi 45' sarebbe di fondamentale importanza per Pellegrini e compagni.

I bookmaker bancano anche il passaggio del turno, dando pochissime chances ai giallorossi. La Roma in finale è un'opzione per cui l'offerta oscilla tra 15 e 20 volte la posta.