Pronostici Conference League, l'analisi di Olympiakos-Aston Villa

La compagine greca nelle precedenti 10 gare disputate al "Georgios Karaiskakis Stadium" ha fatto registrare 8 vittorie e 2 sconfitte. Da segnalare che l'Olympiakos in 8 di queste 10 partite è sempre riuscito a realizzare almeno due reti.

La rosa dell'Aston Villa ha senza dubbio le carte in regola per riuscire ad impensierire la difesa greca ma nelle ultime 5 trasferte ufficiali ha regalato ai suoi tifosi soltanto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

I bookmaker danno fiducia ai "Villans"

Nonostante il risultato dell'andata le quote pendono ancora una volta dalla parte dell'Aston Villa. Il "2" al triplice fischio dell'arbitro è proposto mediamente a 1.95 mentre il successo dei padroni di casa è in lavagna a circa 3.45. Sembra scontato l'esito Goal, opzione offerta su Cplay a 1.50 mentre su Goldbet e Better moltiplica una qualsiasi puntata per 1.47. A Birmingham è uscita l'accoppiata Goal primo tempo/Goal secondo tempo, una "combo" che in Grecia si gioca a 10.