Pronostico Spezia-Venezia: sfida decisiva per salvezza e secondo posto

Come sempre accade, l'ultima giornata della regular season di Serie B promette di essere un concentrato di emozioni. Tutto (o quasi) è deciso in chiave playoff mentre i nodi ancora da sciogliere riguardano secondo posto e salvezza . Emblematica in tal senso Spezia-Venezia . I liguri ad oggi sarebbero salvi ma chiudono con uno degli avversari peggiori, a differenza delle altre tre squadre che lottano per salvarsi: Ascoli , Ternana e Bari , alle prese con formazioni che non hanno più nulla da chiedere a questa giornata conclusiva.

Chi è favorito secondo i bookmaker

Il Venezia va in A se batte lo Spezia e il Como non fa lo stesso contro il Cosenza. I lagunari, trascinati dai gol di Pohjanpalo, hanno sempre segnato 2 reti nelle ultime 5 giornate. Lo Spezia però nelle ultime 10 giornate ha perso solo contro il Parma e a dispetto dei 29 punti di ritardo in classifica dal Venezia è indicato come favorito dai bookmaker.

Il segno 1 si gioca a 2.20 su Cplay e Planetwin, a 2.15 invece su Better. In un match del genere, valutabile come una "finale", è plausibile che entrambe possano andare a segno: quota 1.67 su Cplay, 1.60 su Better e Snai.