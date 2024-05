Pronostici Ligue 1, quote e statistiche di Nizza-Le Havre

All'Allianz Riviera c'è chi scende in campo per cercare di raggiungere la zona Champions League e chi sogna di festaggiare il prima possibile la salvezza matematica. Il Nizza non avendo giocato lo scorso fine settimana arriva all'appuntamento con il Le Havre fresco e riposato. Le "Aquile" con soltanto 9 gol al passivo vantano la miglior difesa interna del campionato, un "record" che ha permesso ai rossoneri di conquistare ben 28 punti davanti al proprio pubblico (8 vittorie, 4 pareggi e soltanto 3 sconfitte).