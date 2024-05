Frosinone-Inter, vai col tango: Soulè o Lautaro? Le quote gol degli argentini

I ciociari possono crederci

L'Inter, prossimo avversario dei ciociari, è già Campione d'Italia. Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte del club nerazzurro, il segno 2 è in lavagna mediamente a 1.60 mentre la doppia chance 1X si gioca a circa 2.25.

La squadra allenata da Simone Inzaghi però dopo aver perso per 1-0 sul campo del Sassuolo potrebbe subire almeno un gol anche contro il Frosinone. Da provare il Multigol Casa 1-2, un'opzione di scommessa proposta su Cplay a 1.58 mentre su Goldbet e Better moltiplica la posta per 1.63. Può starci l'Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro.

Soulé, la quota da assistman è invitante

L'anticipo dello Stirpe si gioca a ritmo di tango: Soulé contro Lautaro Martinez, ovvero uno dei crack di questo campionato (11 gol per il gioiello di proprietà della Juve) contro il capocannoniere della Serie A (23 centri). Nelle scommesse sui marcatori sono idue argentini a catturare l'interesse della platea. Vediamone alcune.

Soulè si gioca marcatore in qualsiasi momento a quota 3.50 mentre è dato primo marcatore a 8.50. Per Lautaro che segna nel corso del match la quota scende a 2 e il Toro che sblocca la sfida è quotato a 4.50.

Se si parla di un gol da fuori area i bookie assegnano le stesse chances ai due giocatori: quota 16. Gli operatori li mettono poi l'uno contro l'altro anche nella specialità del gol di testa: favorito Lautaro a 7.50, con Soulé che "rincorre" a quota 16.

Da considerare infine il mercato degli assist. Qui Soulé e Lautaro tornano più o meno sullo stesso piano, Lautaro assistman si gioca a 6.00 mentre Soulé paga 7.50. Mica male...