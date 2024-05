Pronostico Fulham-City, i bookie sono con Guardiola: ecco cosa giocare

In Premier League siamo alle battute finali ma non c'è ancora chiarezza su chi sarà la squadra campione d'Inghilterra . Nel weekend si gioca la penultima giornata, l' Arsenal comanda con 83 punti contro gli 82 del Manchester City , che martedì recupererà la sfida con il Tottenham . Prima di affrontare gli Spurs la squadra di Guardiola deve fare tappa al Craven Cottage, per sfidare il "tranquillo" Fulham .

Quanti gol segna il City? La quota dell'Over 2,5 Ospite

Vero che i londinesi hanno vinto solo una volta nelle ultime sette giornate ma nel calcio non si può dare nulla per scontato, anche se il City in campionato non perde dal 6 dicembre: 0-1 in casa dell'Aston Villa. Proprio per mano del City è arrivata la sconfitta più netta per il Fulham in questo campionato: 5-1 per Haaland e compagni all'Etihad alla 4ª giornata.

Le statistiche individuano nell'Over 2,5 (22 uscite a testa) un elemento in comune ma a quota 1.32 forse è opportuno virare altrove. Occhio al dato, in casa del Fulham soltanto Brentford e Liverpool hanno segnato più di due gol (3 per l'esattezza).

L'ipotesi Over 2,5 Ospite è offerta a 1.71 da Cplay, a 1.67 da Snai e a 1.65 da Sisal. Optando per il Multigol Ospite 2-4 la quota scende a 1.45.