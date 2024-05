Pronostici Serie A, l'analisi e le quote di Napoli-Bologna

Mancano tre giornate al termine del campionato di Serie A . Il Napoli con 51 punti conquistati occupa attualmente l'ottavo posto in classifica ( Conference League ), a +1 su una Fiorentina che deve ancora recuperare la sfida con l' Atalanta e a -5 dalla zona valida per partecipare alla prossima Europa League .

I partenopei contro un Bologna imbattuto da ben 7 gare consecutive vanno a caccia di un successo che manca ormai dal lontano 7 aprile (4-2 sul campo del Monza). Nelle ultime 4 partite infatti Osimhen e compagni hanno prima pareggiato per 2-2 con il Frosinone e poi dopo aver perso per 1-0 al "Castellani" di Empoli sono tornati a regalare il segno X sia contro la Roma (2-2) che contro l'Udinese (1-1). Da segnalare che in queste ultime due sfide l'undici di Francesco Calzona ha sempre subito il gol del pareggio nei minuti di recupero del secondo tempo.

A caccia dei tre punti

Al "Maradona" il confronto tra le due squadre si preannuncia equilibrato. Il club partenopeo parte leggermente favorito (il segno 1 è in lavagna su Cplay a 2.12 mentre su Goldbet e Snai paga 2.10) ma non si può escludere di certo il segno X. La "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-4 è offerta su Cplay a 1.60 mentre su Goldbet e Better moltiplica una qualsiasi puntata per 1.65.