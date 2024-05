Serie A, Milan-Cagliari: quote e pronostico del match

Al " Meazza " va in scena il confronto tra un Milan già sicuro di partecipare alla prossima edizione della Champions League e un Cagliari ancora non matematicamente salvo ma che nelle precedenti 12 giornate di campionato ha dimostrato sul campo di meritare la permanenza in Serie A (4 vittorie, 6 pareggi e soltanto 2 sconfitte).

Il "Diavolo" davanti al proprio pubblico proverà a ritrovare quel successo che tra campionato ed Europa League manca ormai da 6 gare consecutive (3 pareggi e 3 sconfitte). Il Milan in casa vanta il quarto miglior rendimento del torneo, i rossoneri con 30 reti all'attivo e 13 al passivo hanno fatto registrare 11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Rossoneri favoriti ma...

Le quote sorridono alla squadra allenata da Stefano Pioli con un segno 1 proposto su Cplay a 1.42. Better e Goldbet invece offrono il successo del Milan a 1.40. La compagine guidata dalle direttive di Claudio Ranieri però cercherà di ritornare a casa con almeno un punto in tasca, da provare quindi il Multigol Ospite 1-2 in lavagna su Cplay, Better e Goldbet a 1.70.