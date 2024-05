Serie A, pronostico e quote di Lazio-Empoli

I biancocelesti allo stadio Olimpico hanno fatto registrare 9 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte mentre i toscani in trasferta vantano 4 successi, 3 pareggi e ben 10 sconfitte. Ciro Immobile e compagni nelle precedenti 3 gare disputate in casa hanno sempre conquistato i tre punti, l'Empoli invece lontano dal "Castellani" è reduce da 4 sconfitte consecutive.

Occhio al risultato esatto

Da segnalare che la Lazio all'Olimpico in campionato non segna esattamente due gol dalla 6ª giornata, un 2-0 inflitto al Torino grazie alle reti siglate da Vecino e Zaccagni. L'Over 1,5 Casa in questo incontro è proposto su Cplay a 1.70 mentre su Goldbet e Better vale 1.73.

Da considerare il risultato esatto "2-1", esito mai centrato dalla Lazio in casa e che manca nel ruolino di marcia dei toscani da ben 15 incontri consecutivi. Il "2-1" al novantesimo su Cplay moltiplica la posta per 8.75, su Eurobet e Better invece è offerto rispettivamente a 8.50 e 8.60.