Juve-Salernitana, show a tutti... i Kostic. E occhio al "ribaltone"

Farsi notare a tutti i... Kostic. Il serbo non è stato quasi mai decisivo quest'anno, a certificarlo sono i numeri: 4 assist e un desolante "Zero" alla voce gol fatti. Per lui è una delle ultime occasioni, poi si penserà al futuro, se continuare o separarsi dalla Juve. Il serbo sarà il primo marcatore di Juve-Salernitana? Questa eventualità è proposta dai bookie a quota 17.

Occhio però ai seguenti mercati: Kostic che segna e fa assist vale 15 mentre il mix di rete e cartellino paga circa 30 volte la posta!

Espulsioni, quote super! Fazio osservato speciale

Sempre importante consultare le formazioni prima di effettuare le proprie scelte. Un'operazione opportuna anche prima di accendere il "Rosso". Ovvero, scegliere il giocatore (o anche più di uno) che in Juventus-Salernitana potrebbe essere espulso. Nel calcio tutto può succedere ma sulla carta sembra opportuno guardare in casa Salernitana. Il "Comandante" Fazio magari perde la bussola e si fa cacciare, a quota 30 non è proprio da scartare come ipotesi. L'offerta sale a 33 per un cartellino rosso al combattente Lassana Coulibaly.

Due opzioni sotto i riflettori

Contro la Roma un assit per il gol di Bremer, un palo clamoroso e una sensazione di pericolo costante per la difesa giallorossa. Federico Chiesa sembra in forma Europeo va tenuto conto in chiave "Primo marcatore". L'ipotesi che il numero 7 di Allegri sblocchi la sfida, in abbinamento al risultato esatto 4-0, vale ben 40 volte la posta. Pazza idea Kostic primo marcatore più 4-0 Juve a quota 100!