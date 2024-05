Pronostico Aston Villa-Liverpool, lo show è scritto nelle quote

La storia e i numeri del campionato in corso dicono che Aston Villa-Liverpool non è una sfida banale. La squadra di Emery , quarta in classifica, ospita la terza della classe, che negli ultimi 7 precedenti non ha mai perso contro i Villans . Che però, a ottobre 2020, rifilarono un ko memorabile ai Reds : 7-2.

Gli esiti più probabili e la giocata ad alta quota

Siamo in presenza di due squadre che segnano tantissimo ma che (specie l'Aston Villa) subiscono anche parecchio. Per questo motivo le quote del Goal e dell'Over 2,5 tendono al ribasso, attestandosi sull'1.30. L'offerta sale a 1.80 optando per l'Over 3,5, esito che Aston Villa e Liverpool hanno centrato rispettivamente 20 e e 17 volte in 36 giornate. Almeno 4 reti totali si giocano a 1.71 su Cplay e Betsson, a 1.70 su Snai.

Per chi cerca il "colpo ad effetto" vale la pena segnalare che l'Aston Villa è rimasta l'unica squadra della Premier League che conserva lo "zero" alla voce: Parziale/finale 2/X. Per questa ambiziosa giocata l'offerta dei bookmaker oscilla vale tra 14 e 15 volte la posta.