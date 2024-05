Como in Serie A, le quote dei bookie per retrocessione...e Scudetto!

Dopo oltre 20 anni d'assenza il Como torna a calcare il palcoscenico della Serie A . Il club lariano ha una proprietà solida e che pensa in grande, facendo sognare traguardi prestigiosi ai suoi tifosi. Già, ma fin dove si può spingere il Como nella prossima stagione? C'è la possibilità che il club riesca a qualificarsi per una coppa europea nei prossimi anni? I bookmaker hanno aperto il gioco su questa e altre eventualità.

Como, che quota per lo Scudetto entro il 2026!

Pochi dubbi sul fatto che la società sia intenzionata a rinforzare la squadra per renderla ancora più competitiva nel difficile habitat della Serie A. I proclami ufficiali magari saranno improntati (come spesso accade in questi casi) sul basso profilo, della serie: "la salvezza innanzitutto, tutto ciò che viene di più sarà guadagnato". Ma accontentarsi di chiudere nella parte sinistra della classifica potrebbe non accontentare l'ambiziosa società.

O meglio, potrebbe essere solo il punto di partenza. Infatti, i bookie ipotizzano un Como qualificato ad una competizione europea entro il 2026: quota 10 per questa eventualità. Difficile ma non impossibile insomma secondo gli operatori. Per il sogno supremo, chiamato Scudetto, la quota chiaramente è ben più elevata: puntando oggi sul tricolore al Como nelle prossime due stagioni si arriverebbe a moltiplicare per 50 una qualsiasi puntata.

Infine, lo scenario che nessun tifoso lariano si augura: la retrocessione nella Serie A 2024/25. Un immediato ritorno in Serie B è dato a 2.50. Ma a Como, in questi giorni, nessun brutto pensiero: solo un più che giustificato entuasiasmo, quello sì che in città sta scorrendo a fiumi...