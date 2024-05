Juve Nex Gen, che quota per la promozione in B! E contro la Casertana...

Il sogno promozione continua per la Juventus Next Gen. La squadra di Brambilla è approdata alla fase nazionale dei playoff di Serie C dopo la bella vittoria per 3-1 in casa del Pescara. L'avversario dei bianconeri è la Casertana, quarta in classifica nel girone C. Alla squadra di Cangelosi è stato sufficiente lo 0-0 interno contro l'Audace Cerignola per andare avanti: ottavo risultato utile di fila per i campani.