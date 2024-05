Liga, quote e pronostico di Girona-Villarreal

Il Villarreal attualmente con 48 punti conquistati si trova al di fuori della zona Europa. La compagine allenata da Marcelino in trasferta vanta 6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Buono il rendimento di Moreno e compagni ottenuto precedenti 5 gare esterne, il "Sottomarino Giallo" prima di perdere per 3-2 sul campo del Celta Vigo aveva fatto registrare 3 vittorie e un pareggio contro Almeria (2-1), Athl. Bilbao (1-1), Betis (3-2) e Real Sociedad (3-1).

Il "Sottomarino Giallo" regala spettacolo in campo



Da notare che la multi chance "Goal o Over 2,5" è sempre uscita nelle ultime 5 trasferte disputate dal Villarreal. L'opzione che prevede almeno un gol per parte si gioca a 1.38 mentre la possibilità che il match finisca con almeno tre reti paga 1.35.



Vincere per il "Sottomarino Giallo" non sarà un'impresa semplice, il Girona in casa non perde da 14 giornate consecutive e nelle precedenti 5 ha sempre vinto segnando almeno due gol. Il segno 2 è in lavagna a circa 3.75, più semplice il Multigol Ospite 1-2 proposto su Cplay a 1.53, su Goldbet a 1.52 e su Eurobet a 1.57.



Show in entrambi i tempi di gioco? La "combo" Goal primo tempo/Goal secondo tempo è offerta su Cplay a 6.75 mentre su Goldbet e Better paga 7.25.